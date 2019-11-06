شكرا لقرائتكم على معلول يتحدث عن الرحيل والصفقات وتضرر الأهلى من توقف الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث على معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، عن تجربته وطموحاته مع الأهلى وعلاقته بزملائه فى الفريق ورؤيته لتجربة فايلر المدير الفنى وتقييمه للمعسكر الأخير بالإمارات وغيرها من التفاصيل المهمة، التى كشف عنها فى الحوار التالي:

فى البداية، قال على معلول إن معسكر الفريق بالإمارات كان جيداً للغاية وحقق الأهداف المنشودة منه وأهمها تقارب اللاعبين وانسجامهم مع بعضهم البعض وتجربة العديد من الملامح الفنية وفقا لرؤية رينية فايلر المدير الفنى، ونتائج المعسكر ستنعكس حتما على المستوى البدنى والفنى للفريق فى الفترة المقبلة.

وفيما يتعلق بتضرر الأهلى من توقف الدورى لفترة طويلة، خاصة وأن الفريق بدأ الموسم بشكل جيد على صعيد النتائج والأداء، قال على معلول: "لا أتفق مع من يقول ذلك تماما.. فالأهلى فريق كبير لديه شخصية .. ويستطيع التعامل مع احتياجات ومتطلبات كل مرحلة.. ولديه لاعبون أصحاب خبرات تؤهلهم لمواصلة العروض القوية بعد توقف الدورى والفريق يتدرب بقوة وجدية ويُنفذ خطط الجهاز الفنى وهذا أمر جيد ومُفيد بالطبع".

وتحدث الظهير الأيسر التونسى للأهلى عن تجربة السويسرى فايلر المدير الفنى مع الفريق، قائلاً: "أرى أن التجربة جيدة للغاية حتى الآن وهذا ما تؤكده النتائج والعروض القوية، التى قدمها الفريق مع المدرب السويسرى، الذى جاء بفكر جديد يحاول تنفيذه معنا ولديه رغبة فى النجاح وتحقيق بطولات وصناعة مجد شخصى له فى مصر وأفريقيا من خلال الأهلى، وهذا الهدف يتناسب مع طموحاتنا كلاعبين لأننا نسعى لتحقيق كل البطولات المحلية والقارية التى نشارك فيها".

وأضاف: "تدربت مع مدربين كثريين فى الأهلى، منهم كارتيرون صاحب المدرسة الفرنسية التى سبق وتعاملت معها حينما كنت لاعباً فى الصفاقسى التونسى، كما أن لاسارتى يمثل المدرسة الأورجوانية التى تتميز بطابع خاص فى اللعب ونفس الأمر بالنسبة للسويسرى فايلر، الذى يحمل أفكارا وخططا جديدة نرغب كلاعبين فى تحقيقها وتنفيذها".

وعن مجموعة الأهلى فى دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا التى تضم، كلاً من النجم الساحلى والهلال السودانى وبلاتينيوم الزيمبابوى، قال اللاعب التونسى: فى الفترة الأخيرة تابعنا وشاهدنا الأندية الأفريقية ووجدنا أن مستواها بات مُتقاربا للغاية ولم تعد هناك فوراق واضحة بين ناد وأخر لاسيما فى مرحلة دور المجموعات، التى تضم فرق كبيرة وعريقة لديها طموح استكمال المشوار والمنافسة على اللقب الأفريقي".

وواصل معلول قائلاً: "تقارب المستوى بين أندية أفريقيا يفرض علينا الحذر فى الأهلى واحترام جميع المنافسين وهذا ما نُركّز عليه.. لأننا نحترم جميع المنافسين ونستعد لهم دون تفرقة وهدفنا واضح وهو الفوز باللقب الأفريقى ولا بديل عن ذلك".

Advertisements

وتحدث معلول عن مواجهة النجم الساحلى فى ملعب رادس، مُسترجعاً ما تعرض له الأهلى فى نهائى أفريقيا 2018 أمام الترجى والخسارة بثلاثية نظيفة وفقدان اللقب الأفريقى، وقال: "جاهزون بالطبع للنجم ..فهو فريق كبير وكثيراً ما لعبت ضده حينما كنت لاعباً فى صفوف الصفاقسى، لكن فيما يتعلق بما حدث فى مباراة الترجى بنهائى أفريقيا ..لا أظن أن الجميع ينسى ما حدث.. فقد تناقلت الصحافة والفضائيات والسوشيال ميديا أحداث هذه المباراة، فالأهلى خسر النهائى أمام الترجى لأسباب كروية وأخرى غير كروية، من بينها الهدف الذى سكن شباك الفريق مع نهاية الشوط الأول وعدم ظهور اللاعبين بمستواهم فى الشوط الثانى، بالإضافة إلى الأحداث الأخرى التى صاحبت اللقاء.. وكل ذلك كان من بين أسباب عدم الفوز باللقب الأفريقي".

واستطرد على معلول، قائلاً: "لقد أستوعبنا الدرس جيداً وتعلمّناه من نهائى أفريقيا أمام الترجى.. ولن نسمح بتكراره فى مباراة النجم الساحلى وسنكون جاهزين بأفضل حال فى لقاء 29 نوفمبر الجارى فى أولى جولات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا وسنخوض اللقاء بهدف الفوز والعودة للقاهرة بالثلاث نقاط".

وشدد على معلول أن جميع لاعبى الفريق يتحدثون سوياً وبشكل مُستمر عن هدف واحد وهو ضرورة إستعادة البطولة الأفريقية واهمية توجيه رسائل للمنافسين مع انطلاق دور المجموعات تؤكد أن الأهلى عازم على الفوز باللقب الأفريقى هذا الموسم من خلال الأداء القوى والنتائج الجيدة لاسيما وأن الفريق يمتلك حالياً الخبرات التى تؤهلنا لذلك.

وأشار معلول إلى أن الأهلى عانى من إصابات كثيرة خلال نهائى أفريقيا نسختى 2017 و2018، حيث غاب عن صفوف الفريق عدد كبير من لاعبيه بسبب الإصابات لكن الوضع أفضل حالياً بسبب التدعيمات الأخيرة التى أضافت للفريق لاعبين مميزين فى عدة مراكز بالإضافة إلى تولى فايلر المسئولية.. وكل هذه أمور تدعو للتفاؤل والثقة فى طريق الفوز بالأميرة الأفريقية.

وكشف على معلول عن ارتياحه لتجربته مع الأهلى حتى الآن، مؤكدا أنه يشعر بالفخر للتواجد فى هذا النادى الكبير فى ظل الدعم اللامحدود الذى يحظى به من إدارة النادى والجهاز الفنى وزملائه والجماهير .. وكل الأجواء فى الأهلى تساعد على النجاح معربا عن رضائه التام بهذه التجربة، التى لا ينقصها سوى التتويج ببطولة أفريقيا.

وفيما يتعلق بعروض الاحتراف التى وصلته خلال تواجده مع الأهلى، قال على معلول: "أى لاعب يُقدم أداء جيدا مع ناديه من الطبيعى أن يتلقى عروضا للاحتراف.. وقد حدث هذا معى أكثر من مرة خلال الفترة الماضية لكنى مُرتبط بعقد مع الأهلى وأنا أحترم هذا العقد وأُقدره تماماً وعندما رفض الأهلى رحيلى أكثر من مرة احترمت هذا القرار ووافقت على البقاء.

‎وأضاف: "تلقيت عرضاً رسميا من أحد أندية الدورى الفرنسى وأبدت إدارة الأهلى مرونة وقتها فى الموافقة على رحيلى، لكن الجهاز الفنى رفض رحيلى فى ذلك الوقت نظرا لحاجة الفريق لجهودى لذلك قررت البقاء فى وشعرت بالسعادة وقتها لطريقة تعامل الأهلى الاحترافية معي. وتابع معلول: "اللعب للأهلى شرف كبير لأى لاعب ..وأنا أشعر بتقدير ودعم الجميع لى فى النادى ولا يمكن أن أرفض طلب الجهاز الفنى ببقائى، واعتبر ذلك تقديراً لمكانتى واهميتى فى الفريق وأنا أؤكد أننى لن أرحل عن الأهلى إلا عبر "الباب الكبير" وبالطرق الشرعية، خاصة أن عقدى يمتد لثلاثة مواسم مقبلة. واضاف:” لم أغضب عندما رفض الأهلى رحيلى أكثر من مرة ..انا سعيد للغاية ..فالأهلى نادً أوربى على أرض أفريقية .. وهناك أمور كثيرة تجعلك سعيداً بالبقاء واللعب فى هذا النادى العريق” . وشدد النجم التونسى على أنه كثيراً ما يتحدث مع زملائه فى منتخب تونس عن تجارب كل لاعب مع ناديه، مؤكدا أن الجميع فى تونس يعرف حجم النادى الأهلى ومكانته جيدا .. حتى زملائى المحترفين فى أوربا يعرفون أيضاً قيمة النادى الأهلى وهذا أمر يدعونى للفخر خلال تواجدى فى منتخب بلادي. ووجه معلول رسالة لجمهور الأهلى، قال فيها:” أنتم السند والداعم الأهم لنا ..نبذل ما فى وسعنا من أجل إسعادكم..واتمنى أن تكونوا دائماً فى "ضهر" أى لاعب حتى وان لم يكن موفقا فى مباراة أو أثنين لأن الجميع داخل الفريق لا يبخل بأى جهد من تحقيق الانتصارات والفوز بالبطولات .‎