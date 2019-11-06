شكرا لقرائتكم لجنة الانضباط تكتفي بإيقاف بن شرقي مباراة وتغريمه 50 ألف جنيه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
واكتفت لجنة الإنضباط بإيقاف بن شرقى مباراة واحدة بداعى أنه حاول التهجم على سيف الجزيرى لكنه لم يتمكن من الاعتداء على لاعب المقاولون، الذى تم إيقافه مباراتين.
يذكر أن اللجنة قررت إيقاف فرجانى ساسى لاعب الزمالك مباراة واحدة، بعد طرده فى نفس المباراة لحصوله على انذارين.
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