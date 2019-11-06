شكرا لقرائتكم لجنة الانضباط تكتفي بإيقاف بن شرقي مباراة وتغريمه 50 ألف جنيه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اكتفت لجنة الإنضباط باتحاد الكرة، بإيقاف أشرف بن شرقى لاعب الزمالك مباراة واحدة وتغريمه بـ50 ألف جنيه عقب الأحداث التى بدرت منه عقب نهاية مباراة فريقه أمام المقاولون الأخيرة بالدورى.

كان بن شرقى قد حاول التهجم على سيف الجزيرى لاعب المقاولون العرب بعدما ضربه الأخير "بالكوع" أثناء المباراة، ليتم إيقاف الجزيرى مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه بداعى الخشونة المتعمدة.

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واكتفت لجنة الإنضباط بإيقاف بن شرقى مباراة واحدة بداعى أنه حاول التهجم على سيف الجزيرى لكنه لم يتمكن من الاعتداء على لاعب المقاولون، الذى تم إيقافه مباراتين.

يذكر أن اللجنة قررت إيقاف فرجانى ساسى لاعب الزمالك مباراة واحدة، بعد طرده فى نفس المباراة لحصوله على انذارين.