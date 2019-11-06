اخبار الرياضه

لجنة الانضباط تكتفي بإيقاف بن شرقي مباراة وتغريمه 50 ألف جنيه...

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم لجنة الانضباط تكتفي بإيقاف بن شرقي مباراة وتغريمه 50 ألف جنيه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اكتفت لجنة الإنضباط باتحاد الكرة، بإيقاف أشرف بن شرقى لاعب الزمالك مباراة واحدة وتغريمه بـ50 ألف جنيه عقب الأحداث التى بدرت منه عقب نهاية مباراة فريقه أمام المقاولون الأخيرة بالدورى.

 

كان بن شرقى قد حاول التهجم على سيف الجزيرى لاعب المقاولون العرب بعدما ضربه الأخير "بالكوع" أثناء المباراة، ليتم إيقاف الجزيرى مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه بداعى الخشونة المتعمدة.

 

Advertisements

واكتفت لجنة الإنضباط بإيقاف بن شرقى مباراة واحدة بداعى أنه حاول التهجم على سيف الجزيرى لكنه لم يتمكن من الاعتداء على لاعب المقاولون، الذى تم إيقافه مباراتين.

 

يذكر أن اللجنة قررت إيقاف فرجانى ساسى لاعب الزمالك مباراة واحدة، بعد طرده فى نفس المباراة لحصوله على انذارين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لجنة الانضباط تكتفي بإيقاف بن شرقي مباراة وتغريمه 50 ألف جنيه... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا