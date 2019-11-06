شكرا لقرائتكم الأمن يوافق على حضور 10 آلاف مشجع لمواجهة مصر أمام كينيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وافقت الجهات الأمنية على حضور 10 آلاف مشجع في مباراة منتخب مصر أمام كينيا يوم 14 نوفمبر الجارى، في افتتاح تصفيات أمم أفريقيا 2021 على ستاد برج العرب.
وهو نفس العدد الذى وافق الأمن عليه لودية المنتخب أمام ليبيريا غدا ببرج العرب في الإسكندرية.
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