شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يحتفى بمنتخب جنوب إفريقيا الأوليمبي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على الترحيب بالمنتخب الأوليمبي الجنوب إفريقي بعد انتهاء المباراة الودية التي جمعته أمام الزمالك اليوم بملعب النادي.

وقال مرتضى منصور خلال الجلسة التي جمعتهم به : "اتمنى ان تكونو سعداء في فترة تواجدكم بمصر، شعب جنوب افريقيا من أكثر الشعوب المحترمة والمتحضرة التي تعاملنا معها".

أضاف منصور: "فريق الزمالك واجه اكثر من منافس داخل جنوب أفريقيا خلال بطولة دوري الأبطال الإفريقي، وكنا سعداء جدا اثناء تواجدنا في هذا البلد، كما دعا رئيس نادي الزمالك البعثة المنتخب الأوليمبي الجنوب أفريقي لتناول وجبة العشاء داخل مقر القلعة البيضاء.

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بينما قام موكليسي سيبام رئيس بعثة المنتخب الأوليمبي الجنوب أفريقي بتوجيه الشكر والامتنان لرئيس نادي الزمالك على الاستضافة الرائعة للفريق.

اختتم رئيس البعثه حديثه : "اشكرك جدا شرف كبير لنا التواجد هنا وشرف كبير لنا مواجهة فريق كبير مثل الزمالك، نعرف عن الزمالك الكثير ونعلم انه من أكبر الاندية في أفريقيا ونحن سعداء جدا بالاستضافة هنا في النادي ونشكرك على حسن الاستقبال.

جدير بالذكر أن الزمالك قد واجه المنتخب الأوليمبي لجنوب إفريقيا تحت 23 عام، واستطاع أم يفوز بنتيجة 2-0.