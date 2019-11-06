شكرا لقرائتكم اللجنة الطبية لأمم أفريقيا تحت 23 سنة تنتهي من شروط سلامة المنتخبات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهت اللجنة الطبية لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، المقرر إقامتها فى مصر، من 8 إلى 22 نوفمبر الحالى، من كافة الشروط التى وضعها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، لضمان سلامة كل المنتخبات المشاركة في البطولة.

وانتهت اللجنة من كافة طلبات الكاف، وتم الاتفاق مع 6 مستشفيات فى القاهرة، لاستقبال أي حالات طبية خلال المباريات، منها 3 مستشفيات على بعد خطوات من إستاد القاهرة، و3 مستشفيات أخرى قريبة من إستاد السلام، والمستشفيات الستة، جاهزة لاستقبال اى إصابات أثناء المباريات.

وستكون هناك سيارتي إسعاف، داخل الملاعب أثناء المباريات، بجانب قرابة من 5 إلى 10 سيارات، تم توزيعهم فى محيط الإستاد، ويزيد عدد سيارات الإسعاف فى المباريات الأكثر حضورًا جماهيريًا مثل مباريات المنتخب المصري.

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وسيكون هناك 4 فرق طبية في كل مباراة، فريق طبي لكل منتخب، وفريق طبي للجماهير، وفريق طبى بالعيادات الطبية داخل كل إستاد، أثناء المباريات لسلامة اللاعبين والجماهير وكل الفرق الطبية مجهزة بالإسعافات الأولية.

ووفرت اللجنة الطبية سيارة إسعاف لكل منتخب أثناء التدريبات ووفرت سيارة إسعاف أخرى أمام كل فندق يتواجد به منتخب مشارك بالبطولة.