شكرا لقرائتكم تكريم رئيس بعثة منتخب جنوب إفريقيا الأولمبي ومنحه درع الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقام المشرف على الكرة بالزمالك بإهداء درع النادي إلى رئيس بعثة المنتخب الجنوب أفريقي بعد الترحيب به على هامش المباراة الودية بين الفريقين.

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