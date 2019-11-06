شكرا لقرائتكم تعرف على هداف منتخب مصر التاريخي في بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستهل منتخب مصر الأولمبي مشواره في بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما تحت قيادة المدرب المخضرم شوقي غريب في مواجهة منتخب مالي يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة السادسة على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الأولى.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الأولى التي تضم كل من مالي وغانا والكاميرون.

المنتخب الأولمبي شارك تاريخيا في بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما مرتين عام 2011 وحصد الميدالية البرونزية بعد تحقيق المركز الثالث، وخرج من دور المجموعات في النسخة التالية عام 2015 التي أقيمت في السنغال، خاض المنتخب خلال النسختين 8 مباريات حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل مرتين وخسر 3 مرات، سجل لاعبو المنتخب 10 أهداف، واستقبلت الشباك 8 أهداف.

ويعد أحمد شرويدة مهاجم حرس الحدود الحالي هو الهداف التاريخي للمنتخب الأولمبي في البطولة برصيد هدفين سجلهم في النسخة الأولى عام 2011 في شباك كل من المغرب بالدور نصف النهائي وفي شباك السنغال في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع، بينما يعد أحمد مجدي هو صاحب النقطة المضيئة الأولى للفراعنة الصغار بعدما سجل الهدف الأول تاريخيا يوم 25 نوفمبر 2011 في شباك منتخب الجابون وحقق المنتخب الأولمبي الفوز بهدف دون رد.