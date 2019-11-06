شكرا لقرائتكم حسام البدري يستبعد كوكا من قائمة المنتخب بسبب إصابة في الركبة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى، استبعاد أحمد حسن كوكا مهاجم براجا البرتغالى من معسكر منتخب مصر استعدادا لمباراتىّ كينيا وجزر القمر يومىّ 14 و18 نوفمبر الجارى. وتعرض اللاعب لإصابة فى الركبة مع ناديه مؤخرا وسيجرى جراحة فى الركبة، وبالتالى لن يكون متواجدا فى المعسكر خلال الأيام المقبلة.

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