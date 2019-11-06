شكرا لقرائتكم "فيفا" يطلب من العراق اختيار ملاعب محايدة في مباراتيه أمام إيران والبحرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - طلب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من العراق يوم الأربعاء اقتراح أرض محايدة لكل من مباراتيه المقررتين أمام إيران والبحرين ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، وذلك بداعي عدم استقرار الوضع الأمني في العراق.

وكان العراق يرغب في إقامة المباراتين المقررتين يومي 14 و19 نوفمبر الجاري، بمدينة البصرة التي شهدت فوز منتخب العراق على منتخب هونغ كونغ في أكتوبر الماضي.

ويتصدر المنتخب العراقي المجموعة الثالثة في التصفيات الآسيوية برصيد سبع نقاط حصدها خلال ثلاث مباريات خاضها حتى الآن، ويليه المنتخب البحريني بفارق الأهداف ومنتخب إيران برصيد ست نقاط وهونغ كونغ وكمبوديا برصيد نقطة واحدة لكل منهما.