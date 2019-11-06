شكرا لقرائتكم التعاون يكسب مؤجلة "ديربي القصيم" بثلاثية ويخطف الخامس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - واصل التعاون صحوته في بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما حقق انتصاره الثالث على التوالي، عقب فوزه الثمين 3 - صفر على مضيفه الرائد يوم الأربعاء في مباراة مؤجلة من المرحلة الرابعة للمسابقة.

وارتفع رصيد التعاون إلى 16 نقطة، ليتقدم من المركز الثامن إلى المركز الخامس في ترتيب المسابقة، متأخرا بفارق أربع نقاط فقط عن الهلال الذي يتربع على الصدارة.

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في المقابل، تجمد رصيد الرائد، الذي تلقى خسارته الرابعة في البطولة هذا الموسم، عند 11 نقطة في المركز العاشر.

وتقدم التعاون بهدف مبكر حمل توقيع مدالله العليان في الدقيقة الثانية، قبل أن يضيف زميله عبدالمجيد السواط الهدف الثاني في الدقيقة 18. واضطر التعاون للعب بعشرة لاعبين في الشوط الثاني، عقب طرد العليان في الدقيقة 62 لحصوله على الإنذار الثاني.

ورغم النقص العددي، أضاف هيلدون أغوستو الهدف الثالث للتعاون في الدقيقة 90 من ركلة جزاء، قبل أن ينال بطاقة حمراء لحصوله على الإنذار الثاني بعدما ارتدى قناعا احتفالا بالهدف، ليلعب التعاون بتسعة لاعبين خلال الوقت المحتسب بدلا من الضائع الذي بلغ تسع دقائق، دون أي تغيير في النتيجة.