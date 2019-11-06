شكرا لقرائتكم بعد اعتدائه على مدرب بارنسلي.. بارتون يخضع للمحاكمة في العام القادم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ذكر تقرير إخباري بريطاني يوم الأربعاء أن جوي بارتون اللاعب السابق للمنتخب الإنجليزي لكرة القدم، سيخضع للمحاكمة في عام 2020، بتهمة الاعتداء البدني.

وكان بارتون (37 عاما)، الذي يتولى حاليا تدريب فريق فليتوود المنافس بدوري الدرجة الثانية الإنجليزي (بعد الدوري الممتاز ودوري البطولة الإنجليزية)، قد اتهم بالاعتداء على دانييل ستيندل الذي كان مدربا لفريق بارنسلي، في مباراة جمعت الفريقين في أبريل الماضي.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أن بارتون، الذى أعلن أنه غير مذنب بتهمة الاعتداء المتسبب في أضرار جسدية، سيخضع للمحاكمة في الأول من يونيو من العام المقبل.