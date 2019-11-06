منتخب اليمن يفوز على تركمانستان 1/2 في مستهل تصفيات آسيا

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – متابعات

فاز منتخب اليمن للشباب على نظيره التركمانستاني بهدفين إثنين مقابل هدف واحد في اللقاء الذي جمعهما اليوم في مستهل التصفيات الاسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للشباب 2020م

وتقام التصفيات التصفيات في قطر خلال الفترة من 6 إلى 10 نوفمبر الجاري وتضم منتخبات (اليمن وقطر وتركمانستان وسيرلانكا) والمؤهلة الى نهائيات كأس آسيا للشباب ٢٠٢٠م بأوزبكستان

وخاض منتخب اليمن أول المباريات بعد رحلة استعدادية استمرت شهر ونصف في صنعاء وعشرة ايام في المعسكر الخارجي بالسعودية ولعب عشر مباريات منها مباراتين مع الوحدة فاز في الأولى بثلاثية نظيفة وخسر الثانية بهدفين لهدف ومباراتين مع الاهلي صنعاء خسر الأولى بثلاثية مقابل هدفين وتعادل في الثانية بهدف لهدف ومباراتين مع مايو فاز في الأولى والثانية بثلاثة نظيفة ومباراتين مع اليرموك تعادل في الأولى سلبياً وخسر الثانية بهدفين لهدف ومباراة مع فريق شباب أمانة العاصمة وفاز بهدفين نظيفين ومباراة مع فريق العروبة وفاز بأربعة نظيفة

فيما لعب مع فريق شباب الشباب السعودي وفاز بهدفين مقابل هدف ومنتخب شباب السعودية وتعادل بهدفين لكل منهما.