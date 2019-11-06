رابطة الدوري الإنكليزي تكشف قائمة المرشحين لجائزتي الافضل عن شهر أكتوبر









اسماء السيد - كشفت رابطة الدوري الإنكليزي على موقعها الإلكتروني عن قائمة المرشحين لإحراز جائزتي أفضل لاعب ومدرب عن شهر أكتوبر الماضي.

وضمت قائمة المدربين خمسة اسماء، على رأسهم الألماني يورغن كلوب المدير الفني بنادي ليفربول، الذي حقق خلال المباريات الثلاث التي لعبت الشهر الماضي، انتصارين وتعادلا وحيدا امام مانشستر يونايتد ، مسجلاً خمسة اهداف ، بينما تلقت شباكه ثلاثة اهداف، مع الإشارة الى أنه تم اختياره أيضاً كأفضل مدرب لشهري أغسطس وسبتمبر الماضيين بعدما حقق مع "الريدز" العلامة الكاملة في بطولة الدوري المحلي التي لا يزال يتصدر ترتيبها حتى الآن.

وكان يورغن كلوب قد نجح في الفوز بجائزة مدرب الشهر خمس مرات منذ توليه مهام الجهاز الفني بنادي ليفربول في شهر أكتوبر من عام 2015، إذ توج بها مرة واحدة في موسم (2016-2017) ومرتين في الموسم الماضي ومرتين هذا الموسم ، وهي حصيلة تترجم الطفرة الإيجابية التي حققها مع ليفربول وانعكست على نتائجه في "البريميرليغ".

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ويتنافس كلوب مع اربعة مدربين تألقوا هم أيضاً في مباريات شهر اكتوبر، وهم فرانك لامبارد مدرب تشيلسي و الذي حقق العلامة الكاملة بتسجيله ثلاثة انتصارات وتسجيل فريقه تسعة اهداف مقابل تلقي شباكه ثلاثة اهداف فقط ، وهي حصيلة تعزز فرصته في الحصول على الجائزة للمرة الاولى كمدرب بعدما نالها كلاعب.

كما يتواجد أيضاً في قائمة المرشحين الإيرلندي بريندان رودجرز مدرب نادي ليستر سيتي بعد قيادته الفريق للفوز في مباراتين والخسارة في واحدة ، محققاً اكبر انتصار في تاريخ الدوري الإنكليزي بتسعة اهداف نظيفة في شباك ساوثهامتون ، كما تواجد الإنكليزي دين سميث المتألق مع استون فيلا بفوزين وخسارة ، بالإضافة إلى الإنكليزي جراهام بوتير مدرب نادي برينغتون والذي حقق هو الآخر انتصارين وهزيمة.

اما قائمة المرشحين لجائزة لاعب الشهر فقد ضمت ستة اسماء تألقت في المباريات الثلاث خلال شهر اكتوبر وهم لاعب الوسط الألماني إيلكاي غوندوغان الذي سجل هدفاً لصالح مانشستر سيتي، و البرازيلي ويليان الذي سجل هو الآخر هدفا و صنع هدفين لصالح تشيلسي، بالإضافة إلى المهاجم الإنكليزي جيمي فاردي الذي سجل اربعة اهداف لليستر سيتي ، ثم زميله لاعب الوسط البلجيكي يوري تيليمانس الذي سجل هدفين وصنع هدفاً ، ثم الإنكليزي دين هندرسون الذي صنع هدفين لشفيلد يونايتد ، وأخيراً لاعب الوسط الإنكليزي جاك غرياليش الذي سجل هدفين و صنع آخر لأستون فيلا.