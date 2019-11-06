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ليونيل ميسي يسجل هدفه الخمسمائة مع برشلونة بقدمه اليسرى

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اسماء السيد - نجح الأرجنتيني ليونيل مهاجم نادي في إحراز هدفه الخمسمائة بقدمه اليسرى، وذلك بعدما سجل هدفاً في المباراة التي خسرها فريقه أمام ليفانتي بثلاثة أهداف لهدف في الجولة الثانية عشرة من مسابقة .

وبحسب شبكة "أي اس بي انكان"، فإن ميسي سجل 609 أهداف في مسيرته الاحترافية مع برشلونة في كافة المسابقات .

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ولم يكن لميسي ان يسجل هدفه الخمسمائة، لولا القوة و المهارة اللتان تتميز بهما قدمه اليسرى سواء في المراوغة أو دقة التسديد سواء في الكرات الثابتة أو المتحركة.

وفي الوقت الذي بلغ رصيد ميسي 500 هدف بقدمه اليسرى ، فإنه سجل 85 هدفاً بقدمه اليمنى ، فيما سجل برأسه 22 هدفاً ، بالإضافة إلى هدفين آخرين سجلهما بجسده.

يشار الى أن ميسي يعتبر افضل هداف في تاريخ نادي برشلونة وبطولة الدوري الإسباني منذ موسم (2014-2015) ، حيث يتطلع لإحراز 700 هدف حتى يصبح سابع لاعب في التاريخ ينجح في بلوغ هذا الرقم الذي بلغه قبل اسابيع غريمه البرتغالي مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي.

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