إجابة مبهمة لفينغر حول تولي تدريب بايرن









اسماء السيد - قدم الفرنسي أرسين فينغر إجابة مبهمة حول امكان توليه تدريب بايرن ميونيخ خلفا للكرواتي نيكو كوفاتش، بينما أكد مقرب من أحد المرشحين لقيادة بطل الدوري الألماني لكرة القدم في المواسم السبعة الأخيرة، رالف رانييك، أنه غير مهتم.

وحظي فينغر (70 عاما) بمسيرة تدريبية امتدت لأكثر من ثلاثة عقود، كان الجزء الأكبر منها مع نادي أرسنال الإنكليزي الذي أشرف عليه بين العامين 1996 و2018، وحقق معه نجاحات كبيرة أبرزها لقب الدوري الإنكليزي الممتاز ثلاث مرات وكأس إنكلترا سبع مرات.

ورحل الفرنسي عن النادي بختام موسم 2017-2018، وابتعد عن التدريب، ليعمل مؤخرا كمحلل لصالح شبكة "بي ان سبورتس" القطرية.

وعلى هامش ستوديو مباريات الجولة الرابعة لمسابقة دوري أبطال أوروبا الثلاثاء، سئل فينغر عن التقارير الألمانية التي أوردت اسمه بين مرشحين لخلافة كوفاتش الذي أعفي من منصبه الأحد بسبب النتائج السيئة.

ورد فينغر بابتسامة "أتيت الى هنا للحديث عن المباريات، وها أنتم تبدأون بوضعي مباشرة تحت الضغط".

وتابع تعليقا عما اذا كان يفتقد مهنته الأساسية "التدريب كان كل حياتي حتى الآن، وكل من سبق له التدريب سيقول الأمر ذاته (...) ثمة بعض الأمور التي أفتقدها، وأمور أخرى لا أفتقدها كثيرا".

وشدد الفرنسي الذي يتقن اللغة الألمانية، على أنه يفتقد إيقاع المباريات والفوز وتحضير الفريق والمشاعر المرتبطة باللعبة، مضيفا "أنا قمت بالتدريب منذ سن الثالثة والثلاثين وحتى التاسعة والستين دون انقطاع على أعلى مستوى، وهذا يعني 36 عاما من دون توقف".

وتابع فينغر ممازحا "حتى وإن كنت أفتقد ذلك، الابتعاد بعض الشيء عن ذاك الضغط لعام لم يكن سيئا بالنسبة إلي (...) الأشخاص الذين يعرفونني بشكل جيد يقولون إني أكثر راحة الآن، وهذا صحيح".

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وأوردت التقارير الصحافية الألمانية أسماء عدد من المدربين كمرشحين لتولي المهمة بعد كوفاتش، مثل الإيطالي ماسيميليانو أليغري المدرب السابق ليوفنتوس، والبرتغالي جوزيه مورينيو الذي أقيل من تدريب مانشستر يونايتد الإنكليزي في كانون الأول/ديسمبر 2018، أو الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدرب الحالي لتوتنهام الإنكليزي.

كما طرحت أسماء أخرى مثل إريك تن هاغ مدرب أياكس أمستردام الهولندي، أو الألماني توماس توخل مدرب باريس سان جرمان الفرنسي. لكن الشخصين المعنيين استبعدا توليهما المهمة، أقله في المدى المنظور.

ومن الأسماء المطروحة، رالف رانييك الذي أشرف على أندية عدة في الدوري الألماني، كان آخرها لايبزيغ في موسم 2018-2019.

لكن وسائل إعلام محلية نقلت عن وكيل رانييك، المسؤول حاليا عن الرياضة والتطوير في لايبزيغ، أن موكله غير متوافر.

ونقلت صحيفة "بيلد" الألمانية عن الوكيل مارك كوزيك قوله "رالف غير متوافر. لا نعتقد أن ما يمثله رالف هو ما يبحث عن بايرن حاليا".

أضاف "لذلك من غير المنطقي إجراء محادثات جدية".

وكان رئيس بايرن أولي هونيس قد أعلن هذا الأسبوع أن النادي البافاري سيمهل نفسه فترة تصل الى ثلاثة أسابيع لاختيار خلف لكوفاتش، على أن يتولى مساعده هانز-ديتر فليك مهام تدريب النادي في الوقت الراهن.

وأعفي كوفاتش (48 عاما) من منصبه الأحد غداة الخسارة المذلة التي تلقاها بايرن أمام اينتراخت فرانكفورت بنتيجة 1-5 في المرحلة العاشرة من البوندسليغا، وكانت الأسوأ له في الدوري المحلي منذ عام 2009.