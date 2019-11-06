أبطال الكروكيه بالزمالك يتوجون ببطولتي الزوجي في الصيد و الشمس

توج أبطال الكروكيه بالنادي الزمالك بلقب بطولتي الصيد والشمس للزوجي المفتوحة. حيث حقق كلا من اللاعبين الدوليين أحمد نصر وهاني ناجي لقب أول بطولة الشمس. وحقق أيضا أحمد نصر وشقيقه محمد نصر لقب مركز أول ببطولة الصيد للزوجي المفتوحة. وأكد أحمد ميهوب المدير الفني للكروكيه أن جميع اللاعبين المشاركين بالبطولة تألقوا وقدموا مستوى طيب. وقدموا مستوى طيب. يذكر أن الفريق الأول للكروكيه يتصدر أول المجموعة ببطوله الدوري كما صعد أيضًا لدور الثمانية ببطولة كأس فردي الأندية دون أي هزيمة ويسعى الفريق لحصد المزيد من البطولات هذا الموسم.

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