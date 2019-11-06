منتخب مصر لسيدات تنس الطاولة يتلقى الهزيمة من الصين في بطولة كأس العالم للقارات

وقع المنتخب المصرى لتنس الطاولة في فخ الهزيمة أمام نظيره الصين في أولى مبارياته ببطولة كأس العالم للقارات، اليوم الإربعاء والمقرر أن تستمر البطولة حتى

10 نوفمبر وتستضيفها اليابان.

وخسر المنتخب بنتيجة 3 -0 من نظيره الصين، وتضم قائمة اللاعبات كلًا من دينا

مشرف وريم العراقى وفرح عبد العزيز ومروة الهضيبى ويسرا حلمى.

وكانت أسفرت قرعة كأس العالم للقارات لمنتخبات تنس الطاولة سيدات عن وقوع منتخب مصر بالمجموعة الأولى بجانب الصين وأوكرانياويشارك في البطولة 12 دولة .