إجراء البروفة الرسمية لأفتتاح كأس أفريقيا على استاد القاهرة

تجرى اليوم، في السادسة مساء، بروفة حفل افتتاح بطولة كأس أمم أفريقيا تحت ٢٣ سنة والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من ٨ وحتى ٢٢ نوفمبر

الجاري والمؤهلة لأولمبياد طوكيو الصيف المقبل.

وتقام البروفة على ملعب استاد القاهرة الدولي للوقوف على الاستعداد الأخير لانطلاق حفل

الافتتاح المقرر له مساء الجمعة، ومتابعة جميع الترتيبات النهائية.

ويشهد البروفة جميع مسئولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، واللجنة المنظمة لبطولة كأس أفريقيا ومسئولين من الشركة الراعية للاتحاد الأفريقي، وعدد من المسئولين عن الكرة المصرية.