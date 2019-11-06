وزير الرياضة يكشف مكاسب استضافة مصر العديد من بطولات العالم وأفريقيا

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن إستضافة البطولات القارية والدولية إحدى القوى الناعمة التي تعزز من مكانة مصر وتثبت ريادتها في منطق الشرق الأوسط وأفريقيا،

مشيرًا أن تنظيم تلك البطولة له مكاسب عديدة أبرزها استعادة وتعزيز دور مصر الرياضي على مستوى الرياضة الأفريقية والعربية، بجانب تحقيق بعض المكاسب المادية، وتنشيط السياحة الرياضية من خلال استضافة عدد كبير من الوفود الرياضية والمرافقين إليهم من مشجعين ومسئولين.

وأضاف وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة لا تبخل في تدعيم ملف أي اتحاد محلي من أجل استضافة البطولات القارية والدولية، بشرط وجود خطة لكيفية الاستفادة من تنظيمها واستغلالها بالشأن الأمثل، مؤكدا أن نجاح تنظيم تلك البطولات وسام على صدر المصريين جميعا.

وشدد أشرف صبحي على ثقته في نجاح تنظيم أمم أفريقيا للشباب تحت23 سنة، وخروجها بالشكل الأمثل حتى تكون امتداد لأمم أفريقيا 2019 للكبار، قائلا "هدفنا دائما إظهار صورة مصر بالشكل المشرف الذي يؤكد للعالم أن بلدنا قادرة على استضافة كافة الأحداث والبطولات الرياضية المختلفة"

وفي سياق آخر تحلم الجماهير المصري بنجاح كتيبة شوقي غريب في استغلال عاملي الأرض والجمهور، من أجل تحقيق حلم التأهل إلى أوليمبياد طوكيو 2020، حيث يتأهل أصحاب المراكز الثلاث الأولى، بالإضافة للمنافسة على اللقب والتتويج

بالبطولة من أجل تعويض خروج المنتخب الأول من دور الـ 16 لبطولة الأمم الأفريقيا للكبار، أمام جنوب أفريقيا.وباتت مصر مؤخرا قبلة للبطولات الدولية والقارية، التي شهدت نجاحا تنظيميا كبيرا، حيث نجحت مصر في استضافة العديد من البطولات مؤخرا، رغم المنافسة القوية من جانب عدة دول، إلا فوز الفراعنة بتلك البطولات جاء بسبب ثقة الاتحادات القارية والدولية في قدرتها على النجاح.أمم أفريقيا للكباروكان أبرز البطولات التي نظمتها مصر خلال الفترة الماضية، كان بطولة الأمم الأفريقية للكبار، والتي أقيمت في شهري يونيو ويوليو الماضيين، على 8 ملاعب في 4 محافظات، ورغم ضيق الوقت بعد قرار نقل البطولة من الكاميرون إلى مصر مع بداية العام الحالي، إلا أنها كانت شاهدة على نجاح المصريين في تنظيم الأحداث الدولية بعد الإشادات الدولية والعالمية التي تلقتها مصر بعد نجاح البطولة وخروجها بأبهى صورة.ونجحت مصر في استضافة البطولة، عقب اكتساح جنوب أفريقيا بنتيجة 16/ 1 في تصويت المكتب التنفيذي للكاف، بعد قرار سحب البطولة من الكاميرون.الطائرةكما نظمت مصر قبل أشهر قليلة، بطولة العالم لناشئات الكرة الطائرة تحت 18 عاما، في مدينتي الإسماعيلية والقاهرة، والتي شهدت مشاركة 20 منتخبا وهم البرازيل وكندا والأرجنتين وبلغاريا والكاميرون وإيطاليا وبيلاروسيا والكونغو والصين وكوريا ورومانيا واليابان ومصر والمكسيك وروسيا وبيرو وبورتوريكو وتايلاند وتركيا وأمريكا.السلاحكما استضافت مصر بطولة العالم لسلاح السيف للرجال والسيدات لأول مرة في تاريخها، بعد قرار سحب تنظيمها من المكسيك، عقب نيل ثقة الاتحاد الدولي، لتنظيم البطولة، خلال الفترة من 22 وحتى 24 فبراير الماضي، والمؤهلة بشكل مباشر إلى دورة الألعاب الأوليمبية المقبلة بطوكيو 2020.وقبل أسابيع قليلة، استضافت مصر بطولة العالم للسلاح للرواد في استاد القاهرة، والتي شهدت إشادت كبيرة ايضا من كل الوفود المشاركة،حيث شهدت مشاركة 45 دولة من مختلف أنحاء العالم، ويمثلهم 694 لاعبًا ولاعبةً، يتنافسون في مسابقات سلاح الشيش، وسلاح سيف المبارزة، وسلاح السيف.الإسكواشاستضافت مصر خلال عام 2019 الحالي، بطولات العالم للإسكواش في الجونة وتحت سفح الأهرامات، حيث شهدت تلك البطولات تواجدا سياحيا كبيرا من الأجانب لمتابعة أبطال اللعبة التي يهيمن عليها المصريون، ويتصدرون التصنيف العالمي للرجال والسيدات.السباحةمصر أصبحت أول دولة في تاريخ أفريقيا، تستضيف بطولة العالم للغطس، حيث أشادت اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي بتنظيم مصر للبطولة وبالشكل الذى ظهرت عليه، كما أشاد رؤساء الوفود والبعثات المشاركة بحسن الاستقبال وكرم الضيافة.مصر مقبلة على تنظيم بطولات أخرى هامة للغاية، على رأسها بطولة العالم للمضمار لعام 2020، حيث يتم إنشاء مضمار دراجات جديد باستاد القاهرة لاستضافة فعاليات البطولة، بالإضافة إلى الحدث الأهم باستضافة بطولة العالم لكرة اليد عام 2021، والتي تقام في 4 صالات مغطاة.