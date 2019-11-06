اونلاين | يلا kora مشاهدة مباراة ارسنال وفيتوريا غيماريش بث مباشر كورة أونلاين مشاهدة مباراة arsenal كورة ستار لايف يوتيوب مجانا

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لقاء الدوري الاوروبي اليوم الاربعاء الموافق 6 نوفمبر 2019 مع مباريات دوري ابطال اوروبا اليوم تقام مباراة ارسنال وفيتوريا غيماريش لحساب منافسات دور المجموعات من الدوري الاوروبي لحساب مباراة الجولة الرابعه حيث من المقرر اليوم ان يحل فريق ارسنال ضيفا امام خصمه فريق فيتوريا غيماريش في المباراة التى سوف تقام على ارضية ملعبه أفونسو هنريكيس وسوف تبدا مباراة ارسنال وفيتوريا غيماريش في تمام الساعة السادسه الا خمس دقائق مساءا بتوقيت مصر والساعة السابعه الا خمس دقائق مساءا بتوقيت السعودية.

مباراة ارسنال وفيتوريا غيماريش اليوم

يدخل اليوم فريق ارسنال المباراة الاوروبي على غير العاده في الدوري الاوروبي يوم الاربعاء علي عكس المباريات التى وسوف تقام غدا الخميس في دور المجموعات ويحتل قبل مباراة اليوم فريق ارسنال المركز الاولي في جدول ترتيب المجموعة السادسه برصيد 9 نقاط بعد ان حقق الفوز في الثلاث مباريات التى خاضها في دور المجموعات وحصد العلامة الكامله الى الان وفريق ارسنال قادم من تعادل على ارضية ملعبه في الجولة الماضيه من الدوري الانجليزي الممتاز على ارضية ملعبه امام فريق وولفرهامبتون بنتيجة هدف لمثله.

القناة الناقله لـ مباراة ارسنال وفيتوريا غيماريش

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بينما خصم ارسنال في مباراة اليوم هو فريق فيتوريا غيماريش صاحب الارض والجمهور لمباراة الجولة الرابعه من دور المجموعات في الدوري الاوروبي اليوم ويحتل فريق فيتوريا غيماريش المركز الاخير في المجموعة السادسة برصيد صفر نقاط بعد ان خسر في الثلاث مباريات التى خاضها وفشل في تحقيق اى فوز ولا حتي تعادل الى الان وهو مرشح لخساره جديده اليوم امام ارسنال على الرغم من ان المباراة تقام على ارضية ملعبه ولكن خصمه ارسنال قوي جدا في البطولة سوف تنقل مباراة ارسنال وفيتوريا غيماريش على قناة بي ان سبورت الثانيه.

موعد مباراة ارسنال وفيتوريا غيماريش

موعد مباراة ارسنال وفيتوريا غيماريش اليوم تقام الساعة 6:50 مساءاً بتوقيت السعودية ، فى تمام الساعة 5:50 مساءاً بتوقيت مصر ، فى تمام الساعة 6:50 مساءاً بتوقيت فلسطين ، فى تمام الساعة 6:50 مساءاً بتوقيت الأردن ، فى تمام الساعة 6:50 مساءاً بتوقيت سوريا ، فى تمام الساعة 6:50 مساءاً بتوقيت لبنان ، فى تمام الساعة 6:50 مساءاً بتوقيت العراق ، فى تمام الساعة 5:50 مساءاً بتوقيت السودان ، فى تمام الساعة 6:50 مساءاً بتوقيت اليمن ، فى تمام الساعة 5:50 مساءاً بتوقيت ليبيا ، فى تمام الساعة 4:50 مساءاً بتوقيت تونس.

توقيت مباراة ارسنال وفيتوريا غيماريش

توقيت مباراة ارسنال وفيتوريا غيماريش اليوم تقام الساعة 4:50 مساءاً بتوقيت الجزائر ، فى تمام الساعة 4:50 مساءاً بتوقيت المغرب ، فى تمام الساعة 7:50 مساءاً بتوقيت الإمارات ، فى تمام الساعة 6:50 مساءاً بتوقيت البحرين ، فى تمام الساعة 7:50 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان ، فى تمام الساعة 6:50 مساءاً بتوقيت الكويت ، فى تمام الساعة 6:50 مساءاً بتوقيت قطر ، فى تمام الساعة 3:50 مساءاً بتوقيت موريتانيا ، فى تمام الساعة 6:50 مساءاً بتوقيت جزر القمر ، فى تمام الساعة 3:50 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT.