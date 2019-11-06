اونلاين | رابط ksa sport مشاهدة مباراة النصر والفيصلي بث مباشر tab3live دوري بلس مشاهدة مباراة النصر والفيصلي cool كورة اونلاين

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يقدم موقع يلا شوت الجديد مباراة النصر والفيصلي بث مباشر بتاريخ 06-11-2019 الدوري السعودي، يلتقي فريق النصر بفريق الفيصلي في المباراة التي تجمع بينهما ضمن مباريات الأسبوع السادس من بطولة الدوري السعودي، والتي من المقرر لها أن تقام على استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ويسعى فريق النصر أن يحقق نتيجة إيجابية تمكنه من المحافظة على المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي، حيث يؤدي الفريق أداءً متميزاً منذ بداية هذا الموسم مما جعله يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 17 نقطة حصدها من خلال فوزه في 5 مباريات وتعادل خلال مباراتين إلا إنه خسر خلال مباراة واحدة فقط، أما عن نادي الفيصلي الذي تمكن من احتلال المركز الرابع برصيد 17 نقطة بعدما تمكن من الإنتصار في 5 مباريات وتعادل خلال مباراتين إلا إن الخسارة كانت حاضرة خلال مباراة واحدة فقط، ويأمل كلا الفريقين أن يحقق الفوز خلال هذا اللقاء والذي من المتوقع أن تشهد منافسة قوية من كلا الفريقين.

النصر Vs الفيصلي.

البطولة : الدوري السعودي (الأسبوع 6).

القنوات الناقلة : السعودية الرياضية 1 .

الملعب : استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض .

المعلق : لم يحدد بعد .

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موعد المباراة :

في تمام الساعة 7:55 مساءاً بتوقيت السعودية .

في تمام الساعة 6:55 مساءاً بتوقيت مصر .

في تمام الساعة 7:55 مساءاً بتوقيت فلسطين .

في تمام الساعة 7:55 مساءاً بتوقيت الأردن.

في تمام الساعة 7:55 مساءاً بتوقيت سوريا .