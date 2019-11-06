رياضة | جوارديولا في أزمة قبل مباراة مانشستر سيتي وليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوارديولا في أزمة قبل مباراة مانشستر سيتي وليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد فريق مانشستر سيتي لملاقاة فريق ليفربول المحترف في صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح يوم الأحد المقبل في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة في إطار منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويواجه بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أزمة كبيرة في مركز خط الوسط خاصة بعد إصابة الإسباني ديفيد سيلفا الأخيرة خلال مباراة ساوثهامبتون في البريميرليج، والتي انتهت بفوز السيتي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد على ملعب الاتحاد.

وأيضاً تعرض رودري لاعب خط وسط الفريق للإصابة في الفترة الأخيرة مما جعل الفريق في أزمة كبيرة قبل مباراة الريدز، ويفكر بيب في الدفع بالبرتغالي برناردو سيلفا في مركز ديفيد سيلفا.

وكان يعتمد بيب على فيرناندينيو كقلب دفاع مع ستونز في ظل تراجع مستوى نيكولاس اوتاميندي في الفترة الأخيرة، ولكن الإصابات ستجبر المدرب الإسباني على عودة المدافع الأرجنتيني بجانب ستونز كقلبي دفاع في مباراة ليفربول، والدفع بفيرناندينيو في مركز خط الوسط المدافع.

وتعد التشكيلة المتوقعة لمانشستر سيتي خلال المباراة :-

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حراسة المرمى : ايدرسون.

خط الدفاع : والكر - اوتاميندي - ستونز - كانسيلو.

خط الوسط : فيرناندينيو - كيفين دي بروين - برناردو سيلفا - رحيم سترلينج - رياض محرز.

خط الهجوم : سيرجو اجويرو.

ومن المقرر أن يلتقي فريق مانشستر سيتي مع فريق اتالانتا مساء اليوم في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، ويخشى بيب جوارديولا تعرض اي لاعب للإصابة خلال المباراة.