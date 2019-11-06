رياضة | مفاجأة جديده بشأن إقالة فالفيردي من تدريب برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة جديده بشأن إقالة فالفيردي من تدريب برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتشرت أمس الثلاثاء 6 نوفمبر العديد من الأنباء التي تشير إلى أن إرنستو فالفيردي مدرب نادي برشلونة الإسباني يقترب من الرحيل عن تدريب الفريق بسبب نتيجة مباراة سلافيا براج.

برشلونة يسقط في فخ التعادل مع سلافيا براج

وتعادل نادي برشلونة أمس سلبيا مع نظيره نادي سلافيا براج التشيكي ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا على ملعب كامب نو.

مفاجأة بشأن رحيل فالفيردي عن برشلونة

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن إدارة نادي برشلونة تنوي عدم تفعيل بند تجديد عقد فالفيردي لموسم أخر بسبب سوء نتائج وأداء الفريث الواضح هذا الموسم.

موقف فالفيردي من الرحيل عن تدريب برشلونة

كما كشفت الصحيفة أن إرنستو فالفيردي يفكر في الرحيل عن تدريب نادي برشلونة في يونيو القادم أكثر من رغبته في الاستمرار مع الفريق من موسم أخر.

استمرار فالفيردي مع برشلونة

كما أشارت الصحيفة إلى أن فالفيردي من الممكن أن يستمر في مهمة تدريب نادي برشلونة حتى نهاية الموسم ولكن نتائج المباريات الفترة القادمة ستحسم هذه الأمور.

أقرب المرشحين لتدريب برشلونة

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كما كشفت الصحيفة أيضا أنه يوجد العديد من المرشحين لتدريب نادي برشلونة عقب رحيل فالفيردي من تدريب الفريق أبرزهم رونالد كومان مدرب منتخب هولندا الحالي.

موعد مباراة برشلونة القادمة في الدوري الإسباني

ويستعد نادي برشلونة لمواجهة نظيره نادي سيلتا فيجو الإسباني يوم السبت 9 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

ترتيب برشلونة في الدوري الإسباني

ويتصدر نادي برشلونة حاليا جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 22 نقطة من أصل 11 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.

ترتيب مجموعة برشلونة في دوري أبطال أوروبا

1- برشلونة 8 نقاط

2- بوروسيا دورتموند 7 نقاط

3- إنتر ميلان 4 نقاط

4- سلافيا براج نقطتين.