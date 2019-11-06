رياضة | زيدان يطرد نجم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يطرد نجم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الفرنسي زين الدين زيدان عدم استدعاء نجم ريال مدريد إلى قائمة الفريق المواجهة للعملاق التركي جالطة سراي، في المباراة المقرر لها مساء اليوم الأربعاء، على ملعب سانتياجو بيرنابيو، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا .

وأوضحت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن زيدان واصل إبعاد البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد عن حساباته لتشكيل الفريق خلال الموسم الحالي، وذلك بعدما كأن أبرز لاعبي الفريق خلال الموسم الماضي تحت قيادة الأرجنتيني سانتياجو سولاري المدير الفني السابق للفريق.

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وتابعت، أن نجم ريال مدريد بدأ يسلك طريق الرحيل عن الفريق، حيث أنه أصبح تارة على دكة البدلاء وأخرى خارج قائمة الفريق لخوض المباريات، وهو المؤشر الذي ينذر بوجود أزمة بين المدير الفني ونجم ريال مدريد، والتي قد يرحل على إثرها الأخير خلال الصيف المقبل.

وكشفت الصحيفة المذكورة أعلاه، أن نجم ريال مدريد ظهر بقميص الفريق خلال 186 دقيقة فقط من أصل 900 خلال المباريات العشرة الأخيرة، قبل أن يقرر زيزو استبعاد اللاعب مواجهة جالطة سراي ليواصل تجاهله نحو نجم ريال مدريد .

وأنهت، أن قدوم البلجيكي إيدين هازارد إلى النادي الملكي خلال نافذة الانتقالات الصيفية الأخيرة أضعف من فرصة فينيسيوس جونيور في ظهوره بالتشكيل الأساسي للفريق، نظرًا لأنه يتشابه مع النجم البلجيكي من حيث الصفات والخصائص وبالتالي نفس المركز بالجناح الأيسر، ليسلك اللاعب البرازيلي الشاب طريقًا لا يدعو إلى التفاؤول داخل أروقة سانتياجو بيرنابيو .