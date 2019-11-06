رياضة | وعكة صحية تجبر خالد عيد على مغادرة لقاء غزل المحلة والمنصورة

وقام خالد الجميزي طبيب الفريق بعلاج المدير الفني باستخدامه جهاز قياس الضغط، والذي كشف عن وجود هبوط في الضغط لدي المدير الفني، قبل أن يغادر أرضية الملعب لإجراء فحص شامل .

وتقدم هاني عادل للمحلة في الدقيقة الثانية من زمن الشوط الأول، وأضاف عبده يحيي الهدف الثاني في الدقيقة 13، لينتهي الشوط الأول بتقدم المحلة بهدفين دون رد.