رياضة | وعكة صحية تجبر خالد عيد على مغادرة لقاء غزل المحلة والمنصورة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وعكة صحية تجبر خالد عيد على مغادرة لقاء غزل المحلة والمنصورة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
غادر خالد عيد المدير الفني لفريق غزل المحلة ملعب المباراة أمام لقاء المنصورة وذلك بعد التعرض لوعكة صحية عقب إحراز فريقه الهدف الثاني.
وقام خالد الجميزي طبيب الفريق بعلاج المدير الفني باستخدامه جهاز قياس الضغط، والذي كشف عن وجود هبوط في الضغط لدي المدير الفني، قبل أن يغادر أرضية الملعب لإجراء فحص شامل .
وتقدم هاني عادل للمحلة في الدقيقة الثانية من زمن الشوط الأول، وأضاف عبده يحيي الهدف الثاني في الدقيقة 13، لينتهي الشوط الأول بتقدم المحلة بهدفين دون رد.