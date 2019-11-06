رياضة | "الكسندر أرنولد" صداع في رأس جوارديولا قبل مباراة ليفربول بالبريميرليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الكسندر أرنولد" صداع في رأس جوارديولا قبل مباراة ليفربول بالبريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف فريق ليفربول نظيره فريق مانشستر سيتي يوم الأحد المقبل في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب "الانفيلد" في إطار منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2019/2020.

ويعد الظهير الشاب الإنجليزي الكسندر ارنولد صداع في رأس بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي خلال المباراة المقبلة، وذلك بعد أدائه المميز في المباريات الماضية وأصبح من ركائز الفريق الأساسية ومن الحلول التي تساعد الريدز على الوصول لمرمى الخصم وتسجيل الأهداف.

وكان قد صنع ارنولد هدف ليفربول الثاني في المباراة الماضية أمام فريق أستون فيلا بالدقائق الأخيرة من اللقاء للسنغالي ساديو ماني، ويعتمد كلوب على ارنولد بشكل أساسي في الموسمين الماضيين.

واصبح المدرب الإسباني في أزمة كبيرة بسبب إصابة اللاعب الاوكراني زينتشينكو ظهير الفريق خلال الفترة الماضية، وأيضاً عودة ميندي مؤخرا من الإصابة ولم يصل إلى الحالة البدنية التي تساعده على خوض مباراة كبيرة ضد ليفربول.

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واعتمد بيب جوارديولا على الظهير الشاب انجلينو في المباراتين الماضيتين، وأيضا شارك اللاعب البرتغالي كانسيلو كظهير أيسر خلال مباراة ولفرهامبتون في البريميرليج.

ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 31 نقطة وبفارق 6 نقاط عن فريق مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، وكان السيتي قد نجح في تحقيق لقب البريميرليج في اخر نسختين مع مدربه الإسباني بيب جوارديولا.

ونجح مانشستر سيتي في تحقيق الفوز خلال مباراته الأخيرة بالدوري الانجليزي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد على فريق ساوثهامبتون، وأيضا فاز ليفربول بنفس النتيجة على فريق استون فيلا في المباراة التي أقيمت على ملعب الفيلا بارك.