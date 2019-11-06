رياضة | تركي آل الشيخ يعلق على عنوان غلاف مجلة الأهلي بعد الصلح مع الخطيب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركي آل الشيخ يعلق على عنوان غلاف مجلة الأهلي بعد الصلح مع الخطيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيثة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني على عنوان الغلاف الرئيس لمجلة النادي الأهلي، والذي سلط الضوء على عودة الوفاق بينه وبين إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه بموقع التواصل "فيس بوك" :"وفاق وأخوة ومحبة دائمة باذن الله ما بقت الحياة مع الاهلي ورموزه وجماهيره واخي محمود الخطيب متعه الله بالعافية هو وأسرته".

وكان المستشار تركي آل الشيخ قد حرص على زيارة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على هامش تواجده في القاهرة للاطمئنان عليه حيث يعاني من آلام في الظهر والتي بسببها سيسافر إلى فرنسا الشهر الجاري لإجراء فحوصات طبية هناك.

ورحب الخطيب رئيس الأهلي بزيارة تركي آل الشيخ لينهي الثنائي الخلاف السابق وفتح صفحة جديدة لتوطيد العلاقات المصرية السعودية في الفترة القادمة كما وعد آل الشيخ جماهير الأهلي بدعم الفريق في حالة تلقيه أي طلبات من مجلس إدارة النادي الأهلي .