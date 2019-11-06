رياضة | مدرب غانا "الأوليمبي" يتحدث عن التأهل من مجموعة مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب غانا "الأوليمبي" يتحدث عن التأهل من مجموعة مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتحتضن مصر البطولة بداية من بعد غد الجمعة حتى 22 نوفمبر الجاري على ملعبي القاهرة الدولي والسلام ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى أولمبياد طوكيو 2020.
وأسفرت قرعة البطولة عن وقوع منتخب غانا في المجموعة الأولى رفقة مصر ومالي والكاميرون ويستهل مشواره في البطولة بمواجهة الأسود الكاميرونية يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة.
وقال تانكو في تصريحات صحفية : " جاهزون لخوض فعاليات أمم إفريقيا وأثق أننا قادرون على التأهل للأولمبياد وصناهة الحدث في كان".
وأضاف : " اللاعبون يتمتعون بصفاء ذهني كبير من أجل المشاركة في البطولة وباتوا جاهزون لإسعاد الجماهير الغانية".