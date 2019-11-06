رياضة | بعثة الأهلي تغادر مطار دبي في طريق العودة إلى القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعثة الأهلي تغادر مطار دبي في طريق العودة إلى القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مطار دبي في طريق عودتها إلى مصر بعد انتهاء فترة المعسكر التدريبي الذي أقيم في الإمارات خلال الفترة من 31 أكتوبر إلي 6 نوفمبر الجاري.

وتعود بعثة الأهلي بدون اللاعبين الأفارقة بسبب انضمامهم لمنتخبات بلادهم ،بينما وافق الجهاز الفني على بقاء بعض اللاعبين في الأمارات على ان يعودوا الى مصر بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق والتي تستمر لمدة 4 أيام.

المعروف ان لاعبي الاهلي الدوليين، سبقوا بعثه الفريق في الوصول الي القاهرة اول من امس الاثنين للانضمام الي المنتخب الوطني ،بعد التنسيق مع الجهاز الفني للاهلي، خاصة بعد صرف النظر عن المباراة الودية خلال المعسكر والاكتفاء بالتدريبات البدنية والخططية.

وأدى الأهلي تدريبات في الجيم صباح اليوم داخل فندق الإقامة قبل التحرك، والتوجه إلى مطار دبي لبدء رحلة العودة في الرابعة عصرا بتوقيت الإمارات، الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة.

