رياضة | خطوة جديدة لإقالة "فالفيردي" من برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطوة جديدة لإقالة "فالفيردي" من برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بات إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة مهددًا بالإقالة بعد التعادل السلبي على أرضه أمام سلافيا براج التشيكي في دوري أبطال أوروبا على ملعب الكامب نو.

وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية إلى أن فالفيردي مهدد بالإقالة مرة أخرى في ظل سلسلة النتائج الكارثية منذ الموسم الماضي بالفشل في التأهل لنهائي التشامبيونزليج والخسارة في نهائي كأس ملك إسبانيا.

وذكرت أن إدارة البارسا لم تجد الصيف الماضي بديلا مناسبا لإرنستو فالفيردي، لتقرر الإبقاء عليه هذا الموسم، الذي يعد الأسوأ لبرشلونة في السنوات الأخيرة.

Advertisements

وخسر برشلونة 3 مباريات وتعادل في واحدة في أول 11 جولة بالليجا، وبالأمس فشل للمباراة الرابعة في تسجيل أي هدف.

وأشارت الصحيفة إلى أن الهولندي رونالد كومان، مدرب منتخب بلاده، يعد الأقرب لتولي هذه المسؤولية، لكن عقب نهاية يورو 2020، حيث أن عقده مع المنتخب الهولندي يتضمن بندا يسمح له بفسخ العقد، حال وصوله عرض من برشلونة، مقابل شرط جزائي محدد.

من جانبها، أكدت صحيفة موندو ديبورتيفو، أن مارسيلو جاياردو المدير الفني لليفر بليت، يعد مرشحا أيضا لخلافة فالفيردي في برشلونة.