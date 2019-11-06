رياضة | برشلونة ضد سلافيا براغ.. تعرف على ما قالته الصحافة الإسبانية بعد التعادل المخيب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة ضد سلافيا براغ.. تعرف على ما قالته الصحافة الإسبانية بعد التعادل المخيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق نادي برشلونة الاسباني تعادلا مخيبا بنتيجة 0 / 0 أمام نظيره فريق سلافيا براغ التشيكي ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا والتي جمعت بين الفريقين على ملعب كامب نو الدولي بمدينة برشلونة.

تعرف على ما قالته الصحافة الاسبانية بعد التعادل المخيب لنادي برشلونة ضد سلافيا براغ بدوري أبطال أوروبا.

قالت صحيفة سبورت الاسبانية الشهيرة عن مباراة برشلونة ضد سلافيا براغ في دروي أبطال أوروبا : "‏ البارسا لا يزال في صدارة المجموعة ببطولة دوري أبطال أوروبا على الرغم من التعادل والمباراة السيئة أمام نظيره فريق سلافيا براغ، الفريق افتقد مرة أخرى الطلاقة الهجومية وعانى أمام المنظومة القوية لسلافيا براغ التشيكي في المباراة، أنسو فاتي بطل الرواية في وقت غير مناسب، اللاعب الشاب في 10 دقائق قلب الكامب نو رأسا على عقب وأظهر مرة أخرى ثقته الكبيرة بنفسه، ميسي بدأ يشعر بالممل مثل الجماهير، ‏ضد سلافيا، ميسي أعطى غريزمان 3 تمريرات فقط وغريزمان أعطى ميسي الكرة مرة وحدة فقط وهذا شئ يدعو للقلق.

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بينما علقت صحيفة الموندو الإسبانية على مباراة برشلونة ضد سلافيا براغ التشيكي قائلة: " تنتهي المباراة بدون تسجيل البارسا أي هدف مع المنظومة القوية لسلافيا براغ التشيكي والمباراة المثالية للحارس كولر، جماهير الكامب نو تطلق الصافرات حينما شاهدت سلسلة الـ45 مباراة من التسجيل المتتالي في المنزل بالكامب نو تنتهي، ‏الأكثر إثارة للقلق هو أن ليونيل ميسي بحالة جيدة والفريق لا يفوز، وأنه بالإضافة إلى كومان مدرب منتخب هولندا ، تين هاغ مدرب أياكس الهولندي وغاياردو مدرب ريفربليت الأرجنتيني أيضاً أسماء مرشحة لخلافة فالفيردي بعد التعثرات في دوري أبطال أوروبا والدوري الاسباني، منذ التعادل مع مدريد في الكأس فاز برشلونة بجميع مبارياته الـ16 في الكامب نو، بالأمس توقفت هذه السلسلة".

تعرف على موقف برشلونة الاسباني ونظيره سلافيا براغ التشيكي في مجموعة دوري أبطال أوروبا.

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة برشلونة الاسباني ضد نظيره فريق سلافيا براغ التشيكي والتي جمعتهما على ملعب "كامب نو" الدولي معقل الفريق الكتالوني، ليرتفع رصيد البرسا إلي 9 نقاط في صدارة المجموعة، بينما يصل الفريق التشيكي للنقطة الثالثة في المركز الأخير بالمجموعة.