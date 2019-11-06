رياضة | فرجاني ساسي ينهي أزمة الاتهامات المثيرة في الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرجاني ساسي ينهي أزمة الاتهامات المثيرة في الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبلغ التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك، إدارة القلعة البيضاء بموعد وصوله إلى مصر والمشاركة في تدريبات الفريق من جديد.

ومنح مسئولو الزمالك راحة سلبية لفرجاني ساسي طوال الفترة الماضية بسبب حالة الاجهاد التي يعاني منها الفريق على كافة المستويات وتلاحم المواسم وعدم حصوله على راحة بشكل نهائي.

وغاب اللاعب عن معسكر الفريق الذي خاضه في 6 أكتوبر بالإضافة إلى عدم التواجد في التدريبات.

وأبلغ اللاعب، إدارة الزمالك بالعودة والمشاركة في التدريبات بعد إنتهاء مشاركته مع المنتخب التونسي أمام ليبيا وغينيا الإستوائية في تصفيات أمم افريقيا.

ويلتقي منتخب تونس مع ليبيا يوم 11 من الشهر الجاري، على أن يلتقي نسور قرطاج مع غينيا الإستوائية يوم 20 من الشهر ذاته في الجولة الثانية من التصفيات.

وكان فرجاني قد غاب عن معسكر الفريق في 6 أكتوبر ولم يشارك في تدريبات الفريق نهائيًا، وكانت آخر مواجهاته أمام جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 لدوري أبطال افريقيا.

وتنتظر الزمالك منافسات في غاية الصعوبة بعد إستئناف بطولة الدوري من جديد سواء على الصعيد المحلي أو القاري وخوض سباق دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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قرعة دوري أبطال إفريقيا

المجموعة الأولى: أول أغسطس الأنجولى، مازيمبى الكونغولى، زيسكو يونايتد، الزمالك

المجموعة الثانية: النجم الساحلى التونسي، الهلال السودانى، بلاتنيوم الزامبى، الاهلى

المجموعة الثالثة: اتحاد الجزائر، صن داونز الجنوب أفريقى، بترو أتلتيكو، الوداد المغربى

المجموعة الرابعة: الرجاء المغربى، شبيبة القبائل الجزائرى، فيتا كلوب الكونغولى، الترجى التونسي.

ويلتقي الزمالك مع إنبي يوم 25 من الشهر الجاري ضمن منافسات بطولة الدوري بعدما كان مقرر خوضها قبل توقف بطولة الدوري.

ويفتقد الفريق حاليًا لخدمات الخماسي المنضم إلى صفوف المنتخب الأول كل من محمد عواد وطارق حامد وأحمد زيزو ومحمود علاء وعبدالله جمعة، إلى جانب الرباعي المتواجد في المنتخب الأوليمبي كل من مصطفى محمد ومحمد عبد السلام وإمام عاشور ومحمد صبحي.