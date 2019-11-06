رياضة | وفد من الكاف يزور بعثة المنتخب الأولمبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفد من الكاف يزور بعثة المنتخب الأولمبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام وفد من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بزيارة بعثة المنتخب الأولمبي المتواجدة حاليافي معسكر بالتجمع الخامس، استعدادا لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والمقرر إقامتها في مصر فى الفترة من 8 نوفمبر وحتى 22 من نفس الشهر.

ويستعد منتخب مصر تحت قيادة شوقي غريب لمواجهة منتخب مالي في إفتتاح البطولة يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولى فى تمام السابعة مساءا ضمن مباريات الجولة الأولي.

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وحضر وفد من الاتحاد الإفريقي "الكاف" مكون من المغربي مصظفي سلوي المنسق العام للمجموعه الأولي ومساعده ارنست كونسجاتا ومراقب الحكام الرواندي سلستين ناتجونجيرا وإيناس هر المنسق الإعلامى بالكاف وشريف حسن مسؤول التسويق.

وتحدث الوفد مع اللاعبين عن جميع الأمور وترتيبات البطولة بدلية من دخول الملعب والخروج منه وحتي نهاية البطولة، وتحدث شريف حسن عن الحقوق التسويقية المسموحه والممنوعه، كما تم توزيع بطاقات التعارف علي اللاعبين خلال الإجتماع.

ويضم المنتخب الوطنى تحت قيادة شزقي غريب العديد من الأسماء المميزة من اللاعبين أبرزهم رمضان صبجي لاعب النادي الأهلي والمتألق خلال الفترة الأخيرة مع القلعه الحمراء وهداف الفريق برصيد 3 أهداف ببطولة الدوري المصري، كما يضم أيضا المنتخب المهاجم مصطفي محمد لاعب نادى الزمالك والذى يشارك بصفة أساسية مع الأبيض بجانب صلاح محسن لاعب النادي الأهلي وطاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب، ويفرض شوقي غريب السرية التامة علي معسكر المنتخب الاولمبي استعدادا للبطولة.