رياضة | عاجل.. الزمالك يضحي بمهاجمه لإعادة "كاسونجو"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الزمالك يضحي بمهاجمه لإعادة "كاسونجو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مسئولو نادي الزمالك على المقعد الأخير في قائمة الفريق الشتوية والتي سيتم قيدها بشكل رسمي بين صفوف الفريق.

ويتبقى للزمالك مقعد واحد فقط بعد استخدام 4 استبدالات مطلع الموسم الكروي الجاري ليصبح للزمالك الحق في استبدال وحيد فقط.

واستقر مسئولو نادي الزمالك على قيد الكونغولي كابونجو كاسونجو في قائمة الفريق الشتوية على حساب أحد اللاعبين الأجانب والأقرب هو المغربي خالد بوطيب.

وأشار إلى أن الإدارة قررت تأجيل التدعيم في مركز خط الوسط لنهاية الموسم بسبب عدم وجود مكان في القائمة بالإضافة إلى إمكانية توظيف أحمد سيد زيزو في خط الوسط بجانب تواجد محمد حسن كبديلين لطارق حامد والتونسي فرجاني ساسي.

وكان الزمالك قد استنفذ 4 أوراق من الاستبدال قبل بداية الموسم الكروي الجديد بسبب رحيل بعض اللاعبين في الأيام الأخيرة قبل غلق باب القيد.

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وتنص اللائحة على أحقية كل فريق في 5 استبدالات في يناير المقبل لكن الزمالك لم يتبقى له سوى ورقة استبدال وحيدة.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم بشكل رسمي عن مؤجلات بطولة الدوري بعد إستئناف المسابقة وعقب خوض منافسات بطولة إفريقيا تحت 23 سنة.

ويلتقي الزمالك مع إنبي يوم 25 من الشهر الجاري ضمن منافسات بطولة الدوري بعدما كان مقرر خوضها قبل توقف بطولة الدوري.

ويحدد الاتحاد المصري لكرة القدم يوم 12 من الشهر الجاري الموعد النهائي للإعلان عن باقي لقاءات البطولة بداية من الجولة اسلابعة وحتى نهاية ديسمبر المقبل والرؤية الكاملة للمباريات المختلفة للأندية المصرية في افريقيا.

في الوقت الذي سيتريث مسئولو الجبلاية في الإعلان عن كل تفاصيل المرحلة الأخيرة من جدول البطولة بكل تفاصيل بالإضافة إلى مواعيدها تحسبا لأي تغييرات قد يجريها الكاف على مواعيد الجولات الأخيرة لدور المجموعات تبعا لتغيير موعد البطولة الأفريقية للمحليين الذي جرى مؤخرا مما قد يترتب عليه تغيير آخر على مواعيد بطولتي الأندية الأفريقية خلال شهري يناير وفبراير المقبلين.