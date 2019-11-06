رياضة | منتخب جامعات مصر يواجه عمان في نهائي البطولة العربية للصالات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منتخب جامعات مصر يواجه عمان في نهائي البطولة العربية للصالات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأهل المنتخب المصري للجامعات الي نهائي بطولة التسامح العربية للجامعات لكرة الصالات المقامة في أبوظبي، وذلك بعد فوزه الكبير اليوم علي منتخب السعودية بأربعة أهداف مقابل لاشئ في مباراة الدور نصف النهائي.

بدأ منتخب مصر التسجيل عن طريق محمد أشرف في الدقيقة ١٥ من الشوط الأول، قبل أن يضيف نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة 5 من الشوط الثاني، وعزز مصطفي محمد تقدم منتخب مصر بالهدف الثالث في الدقيقة 19، ليعود أشرف ويحرز الهدف الرابع للمنتخب والثالث له " هاتريك " في الدقيقة 20 من عمر الشوط الثاني للمباراة.

بهذة النتيجة تأهل المنتخب الوطني للجامعات الي الدور النهائي ليواجه نظيره العماني غدا الخميس.

يذكر ان منتخب مصر كان قد تعادل مع منتخب عمان بثلاثة اهداف لكل فريق في دور المجموعات.