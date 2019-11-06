رياضة | موعد مباراة الزمالك القادمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الزمالك القادمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق إنبي يوم الاثنين الموافق ٢٥ من نوفمبر الجاري على ستاد السلام في الجولة السادسة من مسابقة الدوري ومن المقرر أن تقام الزمالك وإنبي يوم الاثنين الموافق 25-11-2019 الجار في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة الثامنة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية والتاسعة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، والسادسة والنصف مساءًا بتوقيت تونس، والخامسة والنصف مساءًا بتوقيت جرينتش، على ستاد السلام وهو موعد مباراة الزمالك القادمة.

ويخوض الزمالك تدريباته بشكل يومي للاستعداد للمرحلة المقبلة، وهي التي ستشهد مباريات في بطولة الدوري الممتاز، ودور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا. وكان الزمالك قد خاص مؤخرًا مباراة ودية أمام فريق جولدي ونجح في الفوز بثلاثة أهداف دون رد في إطار التحضير للمرحلة المقبلة.

موعد مباراة الزمالك القادمة، حددت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة حسام الزناتي موعد مباراة الزمالك المقبلة في بطولة الدوري الممتاز.

الزمالك ضد بيراميدز

يخوض الزمالك لقاء جديد أمام بيراميدز في بطولة الدوي، بعدما نجح الفريق الأبيض في الفوز على نظيره بيراميدز بثلاثية نظيفة، في آخر لقاء جمع بينهما ضمن إطار نهائي كأس مصر للموسم الماضي سجل ثلاثية الزمالك أشرف بن شرقي هدفين ويوسف أوباما هدف.