الامارات | الاحبابي وليكو وحارس كلباء الأفضل في دوري الخليج العربي

شكرا لقرائتكم خبر عن الاحبابي وليكو وحارس كلباء الأفضل في دوري الخليج العربي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصد ثنائي نادي العين بندر الأحبابي وإيفان ليكو جائزتي أفضل لاعب وأفضل مدرب في دوري الخليج العربي لشهر أكتوبر بينما توج حارس مرمى اتحاد كلباء جمال عبدالله بجائزة أفضل حارس مرمى في الشهر بعد نهاية التصويت الذي انطلق ف السادسة مساء يوم الاثنين 4 نوفمبر واستمر لمدة 24 ساعة.



وتفوق "الأحبابي" على خمسة لاعبين، بعد أن حصد 36% من عدد الأصوات، متفوقًا بفارق بسيط عن زميله في الفريق التوغولي كودجو لابا الذي حصل على 32% من أصوات الجمهور، فيما جاء مهاجم النصر الاسباني ألفارو نيغريدو ثالثًا، بينما حل لاعبا الشارقة إيغور كورونادو وريكاردو غوميز في المركزين الرابع والخامس على الترتيب.

وأصبح حارس مرمى اتحاد كلباء جمال عبدالله أول لاعب من النمور يفوز بإحدى جوائز الأفضل الشهرية منذ اطلاقها بداية الموسم الماضي.



وتفوق "عبد الله"، على حارس مرمى النصر أحمد شامبيه بعد منافسة شرسة، اذ حصد 38% من عدد الأصوات بينما حصد شامبيه ب36%، وحل حارس مرمى الجزيرة علي خصيف ثالثًا ب26% من إجمالي الأصوات.

Advertisements



وبعد منافسة بين المدربين الثلاثة الذين ترشحوا لجائزة أفضل مدرب في شهر سبتمبر، كانت الغلبة في جائزة أكتوبر لمدرب العين الكرواتي إيفان ليكو الذي جمع 44% من الأصوات، متفوقًا على مدرب الشارقة عبد العزيز العنبري الذي حاز على 30% من الأصوات، بينما جاء مدرب شباب الأهلي رودولفو أروابارينا، الذي كان قد فاز بجائزة سبتمبر، ثالثًا ب26% من الأصوات.



وستقوم رابطة المحترفين الإماراتية بتسليم الفائزين جوائزهم قبل بداية مباريات فرقهم خلال منافسات الجولة السابعة من دوري الخليج العربي التي ستنطلق مساء الخميس .