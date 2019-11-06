الامارات | تعديلات على جدول مباريات دوري الخليج العربي

شكرا لقرائتكم خبر عن تعديلات على جدول مباريات دوري الخليج العربي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجرت رابطة المحترفين تعديلات على مباريات الجولة العاشرة من بطولة دوري الخليج العربي التي كانت مقررة يومي 6 و7 ديسمبر المقبل، لتقام يومي 7 و8 من الشهر نفسه.
وقالت الرابطة في بيان لها اليوم أن التعديل جاء بناء على طلب من لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم، من منطلق تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الفرق المشاركة في بطولة كأس رئيس الدولة المقرر إقامتها يومي 2 و 3 ديسمبر المقبل، من حيث عدد الأيام التي تفصل بين المباريات.
وعليه، ستقام مباريات الجولة العاشرة من دوري الخليج العربي على النحو التالي:
يوم السابع من ديسمبر
حتا - النصر 6 مساء
اتحاد كلباء- الوحدة 6 مساء
العين - الظفرة 8.45 مساء
الشارقة - عجمان 8.45
يوم الثامن من ديسمبر
الفجيرة - بني ياس 6 مساء
خورفكان- شباب الأهلي 6 مساء
الوصل - الجزيرة 8.45 مساء
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