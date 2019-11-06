شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة السابعة لدوري الأبطال: لايبزيج يقترب من تأهل تاريخي وتألق «ديباي» مستمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتزع آر بي لايبزيج انتصارًا غاليًا بنتيجة 2-0 من معقل فريق زينيت سان بيطرسبيرج الروسي في مباراة ضمن الجولة الرابعة من المجموعة السابعة لدوري أبطال أوروبا.

وخطا الفريق الألماني خطوة كبيرة نحو التأهل للأدوار الإقصائية لدوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه، بعد أن عزز موقعه في صدارة الترتيب برصيد 9 نقاط، ليكون بحاجة لنقطة وحيدة فقط من مباراتيه القادمتين لضمان التأهل رسميًا لدور الـ16.

وهيمن الضيف على أصحاب الأرض بشكل كبير، فسيطروا على حيازة الكرة بنسبة 69%، وكانوا الأكثر بالضعف من حيث محاولات التسديد (20 مقابل 10 لفريق زينيت)، وكانوا الأنجح من حيث استغلال الفرص مع تألق واضح لحارس مرمى الفريق، المجري بيترجالوتشي، الذي أنقذ مرمى لايبزيج من خلال نجاحه في 5 تصديات، 4 منهم من تسديدات من داخل منطقة جزائه، ليحافظ على نظافة شباكه للمرة الأولى هذا الموسم في دوري الأبطال.

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وفي فرنسا، استهل ليون بدايته الفنية الجديدة في المسابقات الأوروبية مع المدرب رودي جارسيا، وحققوا الفوز على ضيفهم البرتغالي بنفيكا بنتيجة 3-1، لينفرد النادي الفرنسي بالمركز الثاني في المجموعة برصيد 7 نقاط، ويصبح بحاجة للفوز في المباراة القادمة على ملعبه ضد زينيت لضمان التأهل رسميًا.

وبدأ ليون المباراة بقوة وافتتح التسجيل مبكرًا عن طريق المدافع الدنماركي يواكيم أنديرسن، الذي سجل أسرع هدف للنادي في دوري الأبطال (بعد ثلاث دقائق و40 ثانية) منذ هدف كيم كاليستروم ضد دبرتسني المجري في سبتمبر 2009 (2:23).

وواصل الهولندي ممفيس ديباي تألقه مع ليون في هذه النسخة من دوري الأبطال محرزًا الهدف الثاني في المباراة، ليسجل للمباراة الرابعة على التوالي ويصبح أول لاعب من ليون يتمكن من التسجيل في 4 مباريات متتالية في دوري الأبطال منذ البرازيلي سوني أندرسون في أكتوبر 2002.

وأصبح «ديباي» هو أول لاعب هولندي يسجل في 4 مباريات متتالية في دوري الأبطال منذ الجناح الهولندي أريين روبن مع بايرن ميونخ في عام 2013 (5 مباريات متتالية).

وجاء هدف ليون الثالث في الدقائق الأخيرة من المباراة عبر الجناح البوركيني، بيرتراند تراوري، الذي أصبح أول لاعب في تاريخ ليون يسجل في 5 مسابقات مختلفة مع النادي (12 في الدوري، 2 في الدوري الأوروبي، هدف في كأس فرنسا، هدف في كأس رابطة المحترفين الفرنسية، هدف في دوري الأبطال).