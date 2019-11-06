شكرا لقرائتكم خبر عن «تذكرتي» تعلن دخول الجماهير بـ«FAN ID» أمم أفريقيا للكبار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر في الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر الجاري، عن استمرار العمل ببطاقة المشجع «الـFAN ID» الذي تم استخدامه في بطولة كأس الأمم الأفريقية للكبار 2019، للدخول به مباريات بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وكانت شركة «تذكرتي» قد أعلنت فتح باب حجز التذاكر لحاملي بطاقات المشجعين FAN ID، إلى جانب فتح السيستم لأي مشجع يرغب في استخراج FAN ID جديد واستلامه من فروع أحد شركات المحمول الخاصة.

ويبدأ منتخب مصر الأولمبى مبارياته بمواجهة مالى الساعة 7 مساء يوم 8 نوفمبر، ثم غانا يوم 11 نوفمبر الساعة 8 مساء، والكاميرون يوم 14 نوفمبر الساعة 8 مساء باستاد القاهرة.