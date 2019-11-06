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شكرا لقرائتكم أول صورة لكرة القدم الجديدة بالدورى المصرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
اقتربت المفاوضات بين اللجنة الخماسية و الشركة النمساوية من الحسم ، حيث تم الاتفاق علي كافة بنود التعاقد ويتبقي فقط الرتوش النهائية قبل الإعلان رسميا عن الكرة.
يكشف "الخليج 365 " عن أول صورة للكرة الرسمية للدوري المنتظر اعتمادها رسميا خلال الأيام المقبلة فى حالة موافقة اتحاد الكرة عليها، والتي تحمل شعار اتحاد الكرة واسم الدوري المصري وسيتم توزيعها علي كل فرق الدوري الممتاز وتحديد موعد البدء في تنفيذها.
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