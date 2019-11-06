أول صورة لكرة القدم الجديدة بالدورى المصرى...

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جدة - عمرو شويل اقترب اتحاد الكرة من التعاقد مع إحدي الشركات النمساوية، لتوريد كرة رسمية خاصة بـالدوري المصري، وذلك في إطار رغبة اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني من توحيد الكرة التي تخوض بها كل فرق الدوري المباريات خلال الموسم الجاري.

اقتربت المفاوضات بين اللجنة الخماسية و الشركة النمساوية من الحسم ، حيث تم الاتفاق علي كافة بنود التعاقد ويتبقي فقط الرتوش النهائية قبل الإعلان رسميا عن الكرة.

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يكشف "الخليج 365 " عن أول صورة للكرة الرسمية للدوري المنتظر اعتمادها رسميا خلال الأيام المقبلة فى حالة موافقة اتحاد الكرة عليها، والتي تحمل شعار اتحاد الكرة واسم الدوري المصري وسيتم توزيعها علي كل فرق الدوري الممتاز وتحديد موعد البدء في تنفيذها.