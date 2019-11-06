زيزو الزمالك يعود للقاهرة ويبدأ التأهيل خلال أيام...

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جدة - عمرو شويل وكان بصحبة محمود عبد العزيز، خلال رحلة إجراء العملية الجراحية فى ألمانيا، كل من محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالزمالك ومحمد عيد طبيب الفريق واللذان صاحبا اللاعب. ومن المنتظر أن يتم خلال الأيام المقبلة تحديد موعد بداية البرنامج التأهيلي لمحمود عبد العزيز وفقا للتوصيات الطبية من جانب الطبيب الألماني المعالج للاعب وسط الزمالك .

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