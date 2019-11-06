شكرا لقرائتكم تعادل مثير بين تشيلسي وأياكس.. وليفربول ينتصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تعادل فريق تشيلسي الإنجليزي بشق الأنفس مع ضيفه أياكس الهولندي 4-4 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء في المجموعة الثامنة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم والتي شهدت فوز بلنسية الإسباني على ضيفه ليل الفرنسي 4 - 1.

وسجل أهداف تشيلسي جورجينيو (هدفين) من ركلتي جزاء في الدقيقتين 5و71 وسيزار أزبيليكويتا في الدقيقة 63، ورييس جاميس في الدقيقة 74 بينما سجل أهداف أياكس تامي أبراهام، لاعب تشيلسي، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الثانية وكوينسي بروميس في الدقيقة 20 وكيبا أريزابالاجا، حارس تشيلسي، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 35 ودوني فان دي بيك في الدقيقة 55.

وشهدت المباراة طرد دالي بليند وجويل فالتمان لاعبي أياكس في الدقيقتين 68 و69 كما شهدت إهدار أزبيليكويتا ركلة جزاء لتشيلسي في الدقيقة 78.

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وانتزع ليفربول الإنجليزي صدارة المجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بتغلبه على ضيفه جينك البلجيكي 2 - 1 يوم الثلاثاء في الجولة الرابعة من المجموعة، مستغلا سقوط نابولي الإيطالي في فخ التعادل بهدف مع ضيفه ريد بول سالزبورغ النمساوي.

وتقدم ليفربول بهدف سجله جيورجينيو فاينالدوم في الدقيقة 14، وتعادل مبوانا ساماتا لجينك البلجيكي في الدقيقة 40 لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1، وفي الشوط الثاني سجل أليكس أوكسليد تشامبرلين الهدف الثاني لفريق ليفربول في الدقيقة 52، ليرفع البطل رصيده إلى تسع نقاط في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد جينك عند نقطة واحدة في قاع الترتيب.

وقلب فريق بوروسيا دورتموند الألماني الطاولة على ضيفه إنتر ميلان الإيطالي ونجح في تحويل تأخره بهدفين إلى الفوز 3 - في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة السادسة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتقدم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز بهدف لإنتر ميلان بعد خمس دقائق ثم أضاف أنطونيو كاندريفا الهدف الثاني لإنتر ميلان في الدقيقة 40، ولكن دورتموند قلب الطاولة في الشوط الثاني ونجح في إدراك التعادل بواسطة المغربي أشرف حكيمي في الدقيقة 51 وجوليان براندت في الدقيقة 64، وعاد حكيمي ليتقمص دور البطولة وسجل الهدف الثاني له والثالث لدورتموند في الدقيقة 77.