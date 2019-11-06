شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على معسكرات إعداد فراعنة الطائرة لتصفيات أولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض منتخب مصر الأول للكرة الطائرة 4 معسكرات خارجية فى إطار الاستعداد لخوض التصفيات الأفريقية التى تستضيفها مصر بدءا من يوم 6 يناير المقبل، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

يبدأ منتخب الطائرة فترة الإعداد بمعسكر فى الصين خلال الفترة من 9 حتى 17 ديسمبر المقبل يتخلله 4 وديات مع المنتخب الصينى، وجار الاتفاق مع منتخبات أخرى.

يدخل المنتخب معسكرا مغلقا فى هولندا خلال الفترة من 21 حتى 27 من نفس الشهر المقبل، قبل أن يدخل المنتخب معسكرا آخر خلال الفترة من 27 حتى 30 من نفس الشهر أيضا فى بلجيكا، وأخيرا فى بلغاريا بخوض وديتين مع المنتخب البلغارى يومى 31 ديسمبر و1 يناير.