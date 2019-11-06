شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. إنجى عادل لاعبة سلة هليوبوليس: بحب الرقص والأزياء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيداً عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققها، ويظهر فيه اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن. نجمة اليوم هى إنجى عادل لاعبة فريق كرة السلة بنادى هليوبوليس فكان معها الحوارالتالى : ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟ ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟ الرسم و الرقص وتصميم الأزياء. ما الأكلة التى تتميزين فى ظبخها؟ ما الأكلة التى تتميزين فى ظبخها؟ شوربة الكريمة بالدجاج والمشروم وستيك بالمشروم. من نجمك المفضل؟ من نجمك المفضل؟ أحمد عز وwill smith. من مطربك المفضل؟ من مطربك المفضل؟ عمرو دياب وlady gaga.

سيلفى انجى لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى إيه؟ Advertisements دكتور جراح ومصممة أزياء. لما تتعاكسى فى الشارع ممكن تستخدمى العنف أم لا؟ لو كنت مضطرة عشان أدافع عن نفسى، لأن الشوارع مبقاش فيها أدب والرجولة والنخوة قليلة اليومين دول. مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها؟ سعاد حسنى.

انجى عادل لاعبة السلة بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟ بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟ بحب الاتنين، وبحب أغير عشان بزهق، ده ليه مكانه وده ليه مكانه. تفضلى الارتباط بشخص رياضى أم غير رياضى؟ أكيد شخص رياضى أو على الأقل بيحب يتمرن ويروح الجيم.

لاعبة السلة إذا طلب منك شريك الحياة ترك الرياضة والسلة ما ردك؟ أنا عمرى ما هسيب الرياضة، ممكن أبطل لعب احترافى لو بقى عندى مسئوليات كتير واضطريت لكده، بس اللى أكيد أنى هفضل أروح الجيم وهحافظ على صحتى ولياقتى.

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