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اتحاد الكرة يقترب من التعاقد على "كرة" رسمية للدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب اتحاد الكرة من التعاقد مع إحدى الشركات النمساوية، لتوريد كرة رسمية خاصة بـ الدورى المصرى، وذلك فى إطار رغبة اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجناينى فى توحيد الكرة التى تخوض بها كل فرق الدورى المباريات خلال الموسم الجارى.

 

واقتربت المفاوضات بين اللجنة الخماسية من الحسم مع إحدى الشركات، حيث تم الاتفاق على بنود التعاقد ويتبقى فقط الرتوش النهائية قبل الإعلان رسميا عن الكرة.

 

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يكشف ”الخليج 365” عن أول صورة للكرة الرسمية للدورى المنتظر اعتمادها رسميا خلال الأيام المقبلة، حال موافقة اتحاد الكرة عليها، والتى تحمل شعار اتحاد الكرة واسم الدورى المصرى وسيتم توزيعها على كل فرق الدورى الممتاز وتحديد موعد البدء فى تنفيذها.

 


الكرة الرسمية للدوري

 

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