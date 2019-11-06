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شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يقترب من التعاقد على "كرة" رسمية للدورى والان مع تفاصيل الخبر
واقتربت المفاوضات بين اللجنة الخماسية من الحسم مع إحدى الشركات، حيث تم الاتفاق على بنود التعاقد ويتبقى فقط الرتوش النهائية قبل الإعلان رسميا عن الكرة.
يكشف ”الخليج 365” عن أول صورة للكرة الرسمية للدورى المنتظر اعتمادها رسميا خلال الأيام المقبلة، حال موافقة اتحاد الكرة عليها، والتى تحمل شعار اتحاد الكرة واسم الدورى المصرى وسيتم توزيعها على كل فرق الدورى الممتاز وتحديد موعد البدء فى تنفيذها.
الكرة الرسمية للدوري
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