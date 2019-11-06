شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو الزمالك يعود للقاهرة ويبدأ التأهيل خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد فجر اليوم الأربعاء محمود عبد العزيز زيزو لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك قادما من ألمانيا، وذلك بعد خضوعه لجراحة الرباط الصليبى هناك.

كان بصحبة زيزور كلاً من محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى للفريق ومحمد عيد طبيب الفريق واللذان صاحبا اللاعب خلال العملية الجراحية.

من المنتظر أن يتم خلال الأيام المقبلة تحديد موعد بداية البرنامج التأهيلى للاعب.

أصيب محمود عبد العزيز بقطع فى الرباط الصليبى أثناء مشاركته مع الأبيض فى مباراة مصر للمقاصة، التى جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدورى الممتاز.