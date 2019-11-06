نجل مدرب المنتخب الأسبق يقود هجوم الزمالك أمام جنوب أفريقيا الأوليمبى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الصربى ميتشو الدفع بيوسف أسامة نبيه مهاجم فريق الشباب فى المباراة الودية لفريقه أمام المنتخب الأوليمبى لجنوب أفريقيا التى تقام اليوم بميت عقبة. يوسف هو نجل أسامة نبيه مدرب المنتخب الوطنى الأول الأسبق فى جهاز هيكتور كوبر، ويعد من المهاجمين البارزين الواعدين فى الزمالك، ورفضت الإدارة البيضاء إعارته لاسوان فى بداية الموسم للحاجة لجهوده فى الموسم الطويل. واستعان ميتشو خلال فترة توقف الدورى بعدد من اللاعبين الشباب فى قطاع الناشئين خلال توقف الدورى واستدعاء عدد كبير من الزمالك للمنتخبين الأول والأوليمبى.

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