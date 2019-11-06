سوبر كورة يكشف ما دار بين الأهلي والجوكر أحمد فتحى في ملف التجديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مستوى استثنائي يقدمه الجوكر أحمد فتحي نجم النادي الأهلي ومنتخبنا الوطني مع الفريق الأحمر هذا الموسم، ليصبح الخيار الأول في كتيبة حسام البدري المدير الفني للفراعنة باختيارات المنتخب الوطني.

وينتهي عقد أحمد فتحي مع النادي الأهلي بنهاية الموسم الجاري، وبالتالي يحق له التوقيع لأي نادي خلال الميركاتو الشتوي القادم، وفقا للوائح الفيفا التى تتيح لأى لاعب التوقيع لنادي آخر دون إذن ناديه الحالي قبل نهاية عقده بـ 6 شهور.

وعلم سوبر كورة تفاصيل مفاوضات النادي الأهلي مع أحمد فتحي لتجديد تعاقده بعدما تلقي أكثر من عرض خلال الفترة الماضية سواء من داخل أو خارج مصر بالتزامن مع اقتراب انتهاء عقده مع القلعة الحمراء، حيث تلقى عروضا من أندية سعودية وعرض آخر من نادي بيراميدز.

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