شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الأهلى يستعد للعودة للقاهرة بعد انتهاء معسكر الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت صفحة النادى الأهلى عبر تويتر صوراً من استعداد فريق الكرة لمغادرة الإمارات بعد انتهاء المعسكر التدريبى، الذى أقيم فى الإمارات على مدار أسبوع واشتمل على تدريبات بدنية وخططية.

وتوجهت بعثة الأهلى إلى مطار دبى، استعدادا لإنهاء الإجراءات الخاصة بالعودة والمقرر لها الرابعة عصرا بتوقيت الإمارات - الثانية ظهرا - بتوقيت القاهرة.

ويعود فريق الأهلى بدون لاعبيه الأفارقة؛ جيرالدو وعلى معلول ووليد أزارو؛ بسبب سفرهم إلى بلادهم مباشرة للانضمام للمنتخبات الوطنية؛ استعدادا للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الافريقية 2021 في الكاميرون، فيما يتوجه جونيور أجايي إلى نيجيريا لتجديد جواز السفر الخاص به.

وكان لاعبو الأهلى الدوليون قد غادروا معسكر الإمارات أمس الأول الاثنين؛ للانضمام للمنتخب الوطنى بعد التنسيق الذى جرى بين جهاز المنتخب ومسئولى الأهلى، خاصة بعد قرار الجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر بإلغاء التجربة الودية خلال معسكر الإمارات.

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